Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik ajandasına dair öne çıkan başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Zirvenin öncelikli gündemini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gelinen son aşama ve gelecek döneme ilişkin planlanan hamleler oluşturacak.

YASA SONRASI İLK DEĞERLENDİRME

Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kurul ilk kez toplanacak. Görüşmede, yasal düzenleme sonrası sahada oluşan tablo ve güvenlik boyutundaki yansımalar detaylıca ele alınacak.

BÖLGESEL KRİZLER VE DIŞ DENGE BAŞLIKLARI

Toplantının dış politika bölümünde ise bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik başlıkları masada olacak. Ukrayna-Rusya çatışmasındaki güncel durum, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği ve ABD-İran hattında devam eden müzakere süreçlerinin toplantının öne çıkan diğer başlıkları olması bekleniyor.