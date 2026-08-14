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ABD’nin Connecticut eyaletinin Torrington şehrindeki bir Katolik mezarlığının uzun süredir boş duran 11 dönümlük arazisi, 7 bin güneş paneli yardımıyla 2 megavatlık modern bir enerji santraline dönüştürüldü.

Atıl haldeki bu topraklar, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte çevre dostu bir enerji merkezine dönüştü. Yerel elektrik şebekesine entegre edilen bu sistem, her yıl yaklaşık 476 hanenin elektrik gereksinimini karşılayabilecek kapasitede üretim yapıyor.

DOĞAL YAŞAM UNUTULMADI

12 Punto'nun haberine göre, kurulan panellerin hafif ve geçici malzemelerden oluşması ve gerektiğinde kolayca sökülebilmesi, alanın ileride yeniden asıl amaç tarihiyle kullanılabilmesini garanti ediyor. Bu girişim, yalnızca temiz enerji üretmekle kalmayıp elde edilen gelirle mezarlık bakımının finanse edilmesine de kalıcı bir destek sunuyor.

Doğal yaşamın unutulmadığı projede, panellerin altı ve çevresi çim veya çakılla kaplanmak yerine yerel çiçek tohumlarıyla donatılarak arılar ile polen taşıyıcı böceklere ev sahipliği yapan doğal bir çayıra dönüştürüldü. Derin köklere sahip bu bitki örtüsü, toprağın verimliliğini korurken biyoçeşitliliğin artmasına da katkı sağladı.

Yeni kurulan santral sayesinde karbon salımında ciddi bir düşüş kaydedildi. Yılda yaklaşık 2 bin 800 metrik tonluk karbon emisyonu engellenirken, çevresel kazançlar ile ekonomik faydalar başarıyla harmanlandı.

Bu özgün çalışma, boş ve kullanılmayan arazilerin yeşil teknolojiler ile ekolojik yaklaşımlar harmanlanarak yeniden topluma kazandırılabileceğini gözler önüne seriyor.