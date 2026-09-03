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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Denizolgun’un mezarının açılarak inceleme yapılmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nda başlatılan ön inceleme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

ÜÇ AYRI BİRİM İNCELEME YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, feth-i kabir işleminin ardından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ile Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından incelendi.

Üç ayrı birimde gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından dosyada yeni aşamaya geçildi.

DOSYA 1. İHTİSAS KURULU’NA GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından dosya, elde edilen bulgular ile soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgelerin değerlendirilerek rapor hazırlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na havale edildi.

Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına gönderilmesi bekleniyor.