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Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve benzeri ürünlere ilişkin hazırladığı tebliğ taslağını sektörün görüşüne açtı. Taslak, Avrupa Birliği mevzuatına uyumun yanı sıra tatlandırıcı ve katkı maddelerinin kullanımına yönelik yeni kurallar içeriyor.

Ekonomim’den Mehmet Kaya’nın haberine göre düzenleme yürürlüğe girdiğinde konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi ve meyve suyu tozu dahil olmak üzere çok sayıda üründe tatlandırıcı kullanılamayacak.

TATLANDIRICIYA GENİŞ KAPSAMLI YASAK

Taslakta; meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu ve su ile ekstrakte edilen meyve sularında tatlandırıcı kullanımına izin verilmemesi öngörülüyor.

Kısıtlama, doğasında bulunan şekeri azaltılmış meyve suları ile bunların konsantrelerini de kapsayacak.

NEKTARLARDA İSTİSNA OLACAK

Yeni düzenlemede meyve nektarları için ise farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şekersiz üretilen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek.

Düşük enerjili meyve nektarlarında ise şekerin bir bölümünün yerine tatlandırıcı kullanılmasına izin verilebilecek.

ŞEKERİ YÜZDE 30 AZALTILMIŞ MEYVE SUYU GELİYOR

Taslakla birlikte doğal şekeri işlem yoluyla azaltılmış meyve sularının üretimine de imkan tanınacak.

Ürünün diğer özellikleri korunurken meyve suyunun doğasında bulunan şeker miktarının en az yüzde 30 azaltılması halinde ürün, yeni düzenlemedeki “doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu” tanımına girecek.

SEKTÖR İÇİN SON TARİH 25 EYLÜL

Taslakta ürünlerin etiketlenmesine ilişkin düzenlemeler de ayrıntılı şekilde ele alındı.

Sektör temsilcileri hazırlanan düzenlemeye ilişkin görüş ve önerilerini 25 Eylül 2026'ya kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletebilecek.