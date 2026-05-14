Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yaz sezonu öncesinde son rötuşları yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili’nde bulunan kent sakinlerinin ücretsiz kullanımına sunulan soyunma kabinleri, duşlar, cankurtaran kuleleri ve tuvaletlerde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Ayrıca 8 kilometrelik sahil boyunca metal korkuluklardan çocuk oyun gruplarına, sahil duvarlarından aydınlatma direkleri gibi birçok noktada gerekli bakım çalışmaları titizlikle sürdürüldü.

YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

Büyükşehir ekipleri, bir yandan Antalya’yı yaz sezona hazırlarken bir yandan da Antalya’nın yüksek kesiminde yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, Akseki ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Göktepe Yayla Yolları’nda karla mücadele çalışması yapıyor. Akseki ile birlikte Manavgat Saraçlı, Ahmetler, Belenobası ve Karavca mahallelerinde yaylacıların ulaşımının aksamaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Özellikle hayvancılıkla ve arıcılıkla uğraşan yörükler için büyük önem taşıyan yayla yollarının güvenli bir şekilde ulaşıma açılması ve ulaşımın aksamaması hedefleniyor. Bölge halkı uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar yoğun bir kar yağışı olduğunu belirtiyor.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Saraçlı Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru, Göktepe 20 yıldır kar açma çalışmalarına katıldığını belirterek ilk kez bu kadar yoğun bir kar yağışı olduğunu söyledi. Yayla yolunun kasım ayından bu yana kapalı olduğunu söyleyen Doğru, "Her yıl Mayıs’ın 10- 15’i gibi kar açmaya geliriz. Ama bu sene kar oldukça fazla. Bu yaylaya 8- 10 mahallenin yörükleri çıkıyor. Arıcılar çıkıyor. 15 Mayıs'tan sonra onların yaylaya gelmeleri lazım. Bahar geçtikten sonra özellikle arıdan verim alamayız. Büyükşehir ekibi sağolsun her yıl yolu açmak için geliyor. Büyükşehir ekipleri çalışmasa karın açılma imkanı yok" dedi.

YOL AÇILINCA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Manavgat Gençler Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Coşar ise 77 yaşında olduğunu ve ilk kez böyle yoğun bir kar yağışı gördüğünü belirterek, yolu açtığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Biriminde görevli Murat Özkaynak, "Burası genellikle arıcılık ve küçükbaş hayvanın çok olduğu bir bölge. Yer yer 6- 7 metreyi bulan bir kar var. Biz de yolu açabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Yol açma çalışması bittikten sonra stabilize ve bakım onarım çalışmasına geçeceğiz" diye konuştu.