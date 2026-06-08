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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metrobüste yolculuk yapan M.B. ve oğlu B.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Araçtaki diğer yolcuların araya girmesiyle gerginlik sakinleştirildi ve taraflar metrobüsten indi.

DURAK ÇIKIŞINDA TAKİP EDİP BIÇAKLADILAR

Tartışmanın ardından metrobüsten inen Ferdi A.’yı bir süre takip eden şüpheli baba ve oğlu, durak çıkışında gencin önünü kesti. İki grup arasında sokakta yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan Ferdi A. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralı olan Ferdi A. ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Hastanede acil müdahaleye alınan Ferdi A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan cinayet büro ekipleri, şüpheli B.B. ve babası M.B.’yi (metindeki diğer ifadeyle M.G.) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "Kasten Öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.