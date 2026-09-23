Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş yönetimindeki Büyükçekmece Cep Otogarı, hizmete girdiği günden bu yana yolculardan yoğun ilgi görüyor. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve zabıta ekipleri yol kenarındaki denetimlerini artırarak yolcu güvenliğini üst seviyeye çıkardı.

Tesis, 4 Aralık 2025 tarihinde hizmete açıldı. Trakya bölgesine giden yolcu otobüs ve minibüslerinin yol kenarlarında gerçekleştirdiği kontrolsüz yolcu alım ve indirmelerinin önüne geçmek amacıyla kuruldu. Vatandaşlar artık seyahat öncesinde güvenli bir alanda bekleyebiliyor ve konforlu bir yolculuk yapabiliyor.

Hizmete girdiği tarihten bu yana tesis, İstanbul’un batı yakası ile Trakya arasındaki şehirlerarası ulaşım trafiğinin düzenlenmesinde kritik bir rol üstlendi. Bölgede yaşayan vatandaşların şehir merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran otogar, özellikle yaz aylarında artan seyahat talebinin karşılanmasında önemli bir hareket noktası haline geldi. Günümüz itibarıyla otogardan başta Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale olmak üzere 25’ten fazla güzergaha günlük 250’nin üzerinde otobüs seferi düzenleniyor.

Tesis, 4500 metrekare açık ve 500 metrekare kapalı alana sahip. Kafeterya, yolcu bekleme alanları ve hizmet birimleriyle modern bir yapı sunuyor. Tüyap Metrobüs Durağı’nın hemen yanında konumlanması sayesinde metrobüsten inen yolcular kolayca otobüslerine ulaşabiliyor. Bölgedeki üniversitelere ve Tüyap Fuar Merkezi’ne yakınlığı da erişilebilirliği artırıyor. Günlük yaklaşık 5 bin yolcu kapasitesine sahip olan otogarda seferler 15 ile 30 dakika aralıklarla gerçekleşiyor.

Boğaziçi Yönetim A.Ş Otogar Yönetim Şefi Ahmet Mert Tülek, tesis hakkında şu bilgileri paylaştı: Şu an itibarıyla Büyükçekmece Cep Otogarı’nda 15 taşıma firması hizmet veriyor. Hizmete açıldığımız günden bu yana özellikle İstanbul’un batı ve Trakya tarafındaki ulaşımın daha düzenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Büyükçekmece ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız için şehir merkezine gitmeden otobüslerine ulaşabilecekleri düzenli bir hareket noktası oluşturduk. Özellikle yaz aylarında artan seyahat talebiyle birlikte otogarımız bölgedeki ulaşım hareketliliğinin önemli noktalarından biri haline geldi. Bölgede üniversite de mevcut. Metrobüs son durakta yolcularımız burada inip Trakya bölgesi seyahatlerini gerçekleştirebiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, yol kenarındaki kontrolsüz uygulamaların önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırdı. Ulaştırma Bakanlığı ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve zabıta birimleri ortak çalışmalar yürütüyor. Bu sayede hem yolcu güvenliği yükseltiliyor hem de trafik akışının bozulması engelleniyor. Tesis, İstanbul’un batı koridorunda Trakya’ya açılan düzenli bir kapı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükçekmece Cep Otogarı, modern altyapısı ve merkezi konumuyla bölge sakinlerine ve seyahat edenlere konforlu bir alternatif sunuyor. Vatandaşlar, şehir merkezine gitmeden güvenli bir ortamda bilet alıp otobüslerine binebiliyor.