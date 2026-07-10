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Kaynak: DHA

Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve başsavcı vekilleriyle görüştü. Görüşmede, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar ele alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki temasları kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek'i adliye girişinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile başsavcı vekilleri karşıladı.

Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'da katıldı.

Görüşmede, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar ele alındı. Toplantıda ayrıca, idari olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Metris Ceza İnfaz Kurumu ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun personel durumu, fiziki imkanları ile duruşma salonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.