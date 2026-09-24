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Hollywood’un bir dönem en etkili yapımcıları arasında gösterilen Harvey Weinstein, eski yapım asistanı Miriam Haley’e yönelik cinsel saldırı suçlaması kapsamında yeniden yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Weinstein hakkında 2020 yılında verilen mahkûmiyet kararı, 2024’te adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bozulmuş ve davanın yeniden görülmesine karar verilmişti. Yeniden yapılan yargılama, yıllardır devam eden ve #MeToo hareketinin dünya çapında yayılmasında önemli rol oynayan hukuki sürecin yeni aşaması oldu.

MAHKEMEDE ÖZÜR DİLEDİ

Karar duruşmasında konuşan Weinstein, 2017’den bu yana yaşadıklarının geçmişteki davranışlarını yeniden değerlendirmesine neden olduğunu söyledi. Davranışları nedeniyle incittiği kişilerden özür dileyen eski yapımcı, “Mükemmel bir insan değilim, hatalar yapmış bir insanım” ifadelerini kullandı.

Weinstein buna karşın kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında masum olduğunu savunmaya devam etti.

SAĞLIK SORUNLARINI GÜNDEME GETİRDİ

74 yaşındaki Weinstein, cezaevindeki koşullardan şikâyet ederken yaşadığı sağlık sorunlarını da mahkemeye anlattı. Kronik miyeloid lösemi ve diyabet hastalıklarının yanı sıra ciddi hareket kısıtlılıkları bulunduğunu belirten Weinstein, hayatının geri kalanını mahkûm hakları konusunda çalışmaya ayırmak istediğini ifade etti.

CALIFORNIA’DA YENİDEN HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Weinstein’ın hukuki süreci 15 yıllık hapis cezasıyla sona ermiyor. Eski yapımcı, 2013 yılında Los Angeles’taki bir otelde İtalyan model ve oyuncu Evgeniya Chernyshova’ya tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamaları kapsamında California’da yeniden yargılanacak.

#METOO HAREKETİNİN SEMBOL DAVASI OLDU

Weinstein hakkındaki taciz ve cinsel saldırı iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda kadın yaşadıklarını açıklamış, yapımcı kendi kurduğu şirketin yönetim kurulundan uzaklaştırılmıştı.

İddiaların peş peşe gündeme gelmesiyle sosyal medyada yayılan #MeToo etiketi, cinsel taciz ve saldırıya karşı küresel ölçekte ses getiren bir harekete dönüşmüştü.