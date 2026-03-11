Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye genelinde yağışsız ve açık bir hava hakim olurken, Doğu bölgeleri için kritik "çığ ve kar erimesi" uyarısı geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde risk oluşturuyor.
DOĞU’DA ÇIĞ, BATI’DA YALANCI BAHAR HAVASI
Yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar artsa da gündüzleri sıcak olan hava akşamları buz kesmeyi sürdürecek.
Doğu bölgelerinde ise sıcaklıklar normal değerlerinde kalsa da yükselen güneşle birlikte kar erimeleri hızlanıyor. Meteoroloji, özellikle iki bölge için hayati bir uyarı yayınladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli bölgeleri için hem çığ tehlikesi hem de hızla artan kar erimeleri nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin "turuncu/sarı" alarm seviyesinde dikkatli olması istendi.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 6°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU -4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 4°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -15°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;