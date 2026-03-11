7 Aralık 2007’de kurulan ve Ekim 2011’de kapılarını açan Ora İstanbul AVM’nin sahibi Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş., yaşadığı darboğazı aşmak için konkordato sürecine girmişti. 2019 yılında firma için iflas kararı kaldırımıştı.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği 2 aylık kesin mühlet dolarken, şirket şimdi alacaklılarına yeni bir ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.

​TOPLANTI 1 NİSAN’DA ORA ARENA’DA

​Şirketin mali kaderini belirleyecek olan müzakereler, bizzat projenin içinde yer alan Ora Arena’da gerçekleştirilecek. Komiser Heyeti gözetiminde yapılacak toplantının programı ise şöyle:

​Rehinli ve İmtiyazlı Alacaklılar: Saat 11:00 – 11:15

​Adi Alacaklılar: Saat 11:30 – 13:00

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

​Toplantıda oy kullanacak hak sahiplerinin şu detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün içinde mahkeme kaleminde dosyayı inceleyebilir. Temsilci avukatların vekaletnamelerinde mutlaka "Konkordato projesini müzakere ve oy kullanma yetkisi" (Özel Yetki) bulunması gerekiyor.

​TOPLANTIYA GELEMEYENLER İÇİN 7 GÜNLÜK EK SÜRE

​1 Nisan’daki büyük buluşmaya katılamayan alacaklılar, yasadan doğan "iltihak" hakkını kullanabilecek. Toplantıyı takip eden 7 gün içinde, Ataşehir’deki Komiserlik merkezine randevu alarak gidip oy kullanmak mümkün olacak.