BATI KESİMLERDE YAĞMUR VE SAĞANAK BEKLENİYOR

Tahminlere göre ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Özellikle sürücüler ve erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR BATI VE İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genel olarak güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkili olması bekleniyor.

ÇANAKKALE VE TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’DE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacak kişilerin dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.