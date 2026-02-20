Futbolda Bahis soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldığı bildirildi. Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında aşağıdaki kulüplerin bazı yöneticileri bulunuyor.

• ANTALYASPOR

• ADANA DEMİRSPOR

• BODRUMSPOR

• GÖZTEPE

• GİRESUNSPOR

• KONYASPOR

• ALANYASPOR

• DENİZLİSPOR

• KOCAELİSPOR

• GENÇLERBİRLİĞİ

• SİVASSPOR