Anasayfa Spor Ederson saç baş yoldurttu, Fenerbahçe'de kaleci krizi...

Ederson saç baş yoldurttu, Fenerbahçe'de kaleci krizi...

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0’lık yenilgi sonrası özellikle kaleci Ederson’un performansı tartışma konusu oldu. Taraftarlar, rövanş öncesi kalede değişiklik yapılmasını istiyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Nottingham Forest’a evinde 3-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekipte rövanş öncesi önemli eksikler dikkat çekerken, bazı oyuncuların performansı da soru işaretleri yarattı.

Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson, karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Mücadelede 4 kurtarış yapan Ederson, kalesinde gördüğü 3 gol sonrası taraftarların tepkisini çekti.

Brezilyalı kaleci, son 8 maçta toplam 11 gol yerken yalnızca 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Öte yandan savunmanın bel kemiği olan Skriniar'ın sakatlığının durumu da Tedesco'yu düşündürüyor. Tecrübeli yıldız, yaptığı kritik müdahalelerle Fenerbahçe savunmasında büyük bir rol oynuyordu.

Sosyal medyada birçok taraftar, Ederson’un performansına tepki gösterdi.

Özellikle aldığı yüksek maaş nedeniyle eleştirilen deneyimli kaleci yerine taraftarların büyük bir kısmı, kalede Mert Günok’un görev yapmasını talep ediyor.

Mert Günok’un da Türkiye Kupası’nda Erzurumspor karşısında yaptığı hata da eleştirilere neden olmuştu.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te The City Ground Stadyumu'nda oynanacak. Bu eşleşmenin kazananı son 16 turunda Real Betis ya da Midtjylland ile karşılaşacak.

Rövanş maçında önce ise sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa ile Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşacak.

