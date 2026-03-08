Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Açıklamaya göre, rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.