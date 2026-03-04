Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Gaziantep ve Kilis hariç) yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde de sağanakların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İÇ VE DOĞUDA KAR ETKİLİ

İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Erzurum’da en yüksek sıcaklık 1, Kars’ta ise 0 derece olarak tahmin ediliyor.

DON, SİS VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don beklenirken, Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin sürdüğü bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında ise 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.