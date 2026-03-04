Yeniçağ Gazetesi
Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu

Play-off hattı ve zirveyi yakından ilgilendiren 27. hafta maçında lider ekip, deplasmanda 5. sıradaki rakibiyle karşı karşıya gelecek. Maç biletleri 200 liradan satışa sunuldu ve tribünlerin dolması bekleniyor. Türk futbolunun köklü takımı Bursaspor, Muşspor ile deplasmanda mücadele edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. hafta mücadelesinde lider Bursaspor, Muşspor deplasmanına çıkacak.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 2

8 Mart Pazar günü Muş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30’da başlayacak.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 3

Play-off hattını ve zirveyi yakından ilgilendiren maçın biletleri satışa sunuldu.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 4

Muşspor’dan yapılan açıklamada, taraftarlar bu kritik maçı tek fiyat üzerinden alabilecek.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 5

Muşspor yönetimi, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçın biletlerini 200 lira olarak belirledi.
Kulüp, "Bu büyük mücadelede takımımızın yanında olun" açıklamasıyla taraftarına çağrıda bulundu.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 6

Muşspor ve Bursaspor taraftarının stadı doldurması ve tribünde boş koltuk kalmaması bekleniyor.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 7

Türk futbolunun köklü takımı Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 60 puanla liderliğini koruyor.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 8

Yeşil-beyazlılar, ligde oynadıkları son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bursaspor, bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 70 gol attı.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 9

Muşspor ise 53 puanla 5. sırada play-off mücadelesi veriyor.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 10


Bu karşılaşmanın sonucu, sezon sonu şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu - Resim: 11
Kaynak: Spor Servisi
