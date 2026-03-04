TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. hafta mücadelesinde lider Bursaspor, Muşspor deplasmanına çıkacak.
Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem oldu
Play-off hattı ve zirveyi yakından ilgilendiren 27. hafta maçında lider ekip, deplasmanda 5. sıradaki rakibiyle karşı karşıya gelecek. Maç biletleri 200 liradan satışa sunuldu ve tribünlerin dolması bekleniyor. Türk futbolunun köklü takımı Bursaspor, Muşspor ile deplasmanda mücadele edecek.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
8 Mart Pazar günü Muş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30’da başlayacak.
Play-off hattını ve zirveyi yakından ilgilendiren maçın biletleri satışa sunuldu.
Muşspor’dan yapılan açıklamada, taraftarlar bu kritik maçı tek fiyat üzerinden alabilecek.
Muşspor yönetimi, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçın biletlerini 200 lira olarak belirledi.
Kulüp, "Bu büyük mücadelede takımımızın yanında olun" açıklamasıyla taraftarına çağrıda bulundu.
Muşspor ve Bursaspor taraftarının stadı doldurması ve tribünde boş koltuk kalmaması bekleniyor.
Türk futbolunun köklü takımı Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 60 puanla liderliğini koruyor.
Yeşil-beyazlılar, ligde oynadıkları son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bursaspor, bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 70 gol attı.
Muşspor ise 53 puanla 5. sırada play-off mücadelesi veriyor.
Bu karşılaşmanın sonucu, sezon sonu şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.