Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ve Yozgat’ın doğu ilçelerinde yağış bekleniyor.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar etkisini artıracak.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması isteniyor.

DOĞU’DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacakların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda gece saatlerinden sonra kar yağışı görülebileceği ifade edildi.