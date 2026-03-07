Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nin Teknik Direktörü Javier Mascherano, takımının Beyaz Saray ziyaretine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kabul töreninde oyuncuların beklentisinin farklı olduğunu belirten Mascherano, ziyaretin kulübün 2025 MLS Cup şampiyonluğu nedeniyle düzenlendiğini vurguladı.

Baltimore’da DC United ile oynanacak karşılaşma öncesinde basının karşısına çıkan Mascherano, Washington’da bulunma nedenlerini açıkça anlattı ve sürecin protokol çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

"FUTBOL KONUŞURUZ SANIYORDUM"

Mascherano, ziyaretin tartışma konusu olmasına karşın kulübün geleneklere uygun hareket ettiğini söyledi:

“Futbol konuşuruz sanıyordum. Biz sadece protokole uyduk. Şampiyon takımın Beyaz Saray’da ağırlanması bir gelenek.”

Florida ekibinin Beyaz Saray’da ağırlanması, 2025 MLS Cup zaferinin ardından planlanan resmi programın bir parçasıydı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran törende, Donald Trump’ın uzun bir konuşma yapması ve İran’la devam eden savaşla ilgili açıklamaları da öne çıktı.

ÖNCEDEN PLANLANAN ZİYARET

Mascherano, ziyaretin son anda ortaya çıkmadığını, takımın Washington’daki haftasına göre önceden planlandığını belirtti:

“Washington’da oynayacağımız hafta için çok önceden planlanmıştı. Birkaç saat kaldık, Beyaz Saray’ı biraz gezebildik. Ne kadarını görebildiysek o kadar.”

Başkan Trump ile temaslarının sınırlı olduğunu ifade eden Arjantinli teknik adam, “Başkan Trump’la temasımız da televizyonda görüldüğü kadarıyla sınırlı kaldı.” sözleriyle ziyaretin çerçevesini özetledi.