Lionel Messi, hayatını kaybeden babası Jorge Messi'ye sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla veda etti.

MESSI: 'SENSİZ NE YAPACAĞIM, NASIL DEVAM EDECEĞİM BİLMİYORUM'

Arjantinli yıldız babasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğine hala inanamıyorum baba. Seni tekrar göremeyecek olmak çok zor. Seninle tekrar konuşamayacak olmak… Acı çekiyordun ama çok erken oldu. Beraber geçireceğimiz çok güzel zamanlar vardı.

Son kez Dünya Kupası'nda oynamamı çok istedin. Turnuva başlamadan hemen önce de kötüleştin. İlk kez bir Dünya Kupası'nda benimle değildin ama finale ulaşabilirsek son maç için gelebileceğini düşünmüştüm. Sana da bunu söylemiştim: 'Finale çıkacağız, sen de burada olursun.' Her maçtan sonra senin mesajını bekledim. O anlarda durumun iyice kötü hale geldiğini kabullendim. Ve aklımda tek bir şey vardı: Turnuvada olabildiğince ileri gidebilmek ve sana maçları izleme fırsatı vermek.

Finale çıktık ama sen burada olamadın. Kazanıp kupayı sana getirmeyi çok istemiştim ama olmadı, bacaklarım bana daha fazlasını veremedi. Kendi vücuduma karşı gelmeye çalıştım ama başaramadım. Bir türlü kendimi iyi hissedemedim.

Yanına geldiğimde, maçı penaltılarda kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşadıklarımızı seninle konuşamadım, maçların keyfini çıkaramadın. Kazanamamıştık ama her maçtan ne kadar keyif aldığımızı göremedin. Bir kez daha haklıydın: Bu Dünya Kupası'nda orada olmam gerekiyordu, iyi ki de oradaydım.Sensiz ne yapacağım bilmiyorum, nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Bu hayatta sadece futbol oynadım ve şu an bunu daha ne kadar devam ettirebileceğime dair şüphelerim var. En baştan beri yanımda sen vardın, şimdi de sona çok yakınım. Neden biraz daha yanımda kalamadın? Keşke beraber bitirebilseydik...

Mutluluğunun belli başlı kaynakları vardı. Ailenin iyi olduğunu görmek, eşinin, çocuklarının iyi olduklarını bilmek... Ama hepsinden öte, diğerlerine de çaktırmadan, en sevdiğin şey beni sahada izlemekti. Çocukluğumdan beri bu böyleydi. Tek bir maçımı kaçırmazdın. Nasıl acı çektiğini ya da nasıl mutlu olduğunu bilirdim, sen her ne kadar beni fazla övmesen de.

Sen bir babaydın, bir arkadaştın. İhtiyaç duyduğum her zaman sen oradaydın. Elbette bazı tartışmalar yaşadık ama hepsinde sen haklıydın. Bir şekilde hayat seni haklı çıkarıyordu.

Seni çok özleyeceğim. Her zaman yanımda, içimde seni taşıyacağım. Çocuklarımı tıpkı senin beni yetiştirdiğin gibi yetiştiriyorum. Huzur içinde yat. Tıpkı burada yaptığın gibi, yukarıdan da bizi gözetmeye devam et. Her şey için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum baba."