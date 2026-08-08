Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi’nin babası Jorge Horacio Messi yaşamını yitirdi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma günü yerel saatle 22.00 sıralarında Rosario kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Messi ailesi, haziran ayında Jorge Messi’nin sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğunu açıklamış ve kamuoyundan ailenin özel hayatına saygı gösterilmesini istemişti.



MESSİ’NİN KARİYERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Jorge Messi, oğlunun çocukluk yıllarından itibaren futbol kariyerinin en önemli isimlerinden biri oldu.

Lionel Messi’nin Newell’s Old Boys altyapısından Barcelona’ya uzanan yolculuğunda önemli rol üstlenen Jorge Messi, uzun yıllar oğlunun menajerliğini de yaptı.

Barcelona ile gerçekleştirilen sözleşme görüşmelerinde oğlunu temsil eden Jorge Messi, yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain ve ardından Inter Miami’ye transfer süreçlerinde de aktif rol oynadı.

Arjantin merkezli Infobae, 68 yaşındaki Jorge Messi’nin uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiğini bildirdi.