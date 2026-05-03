Inter Miami forması giyen Lionel Messi, ABD kariyerinde 100. resmi maçına çıktı. Orlando karşılaşmasında gol atan Arjantinli yıldız, buna rağmen takımının 4-3 mağlup olmasını engelleyemedi.

Dünya futbolunun efsane ismi Messi, Inter Miami ile çıktığı 100. maçta önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu özel karşılaşmada sahada yer alan yıldız futbolcu, attığı golle yine skora katkı sağladı ancak mücadele mağlubiyetle sonuçlandı.

ABD kariyerinde istikrarlı performansını sürdüren Messi, 100 maçta 86 gol ve 44 asist üreterek toplam 130 gole doğrudan katkı verdi. Bu istatistik, lig tarihindeki en dikkat çekici bireysel performanslardan biri olarak kayıtlara geçti.