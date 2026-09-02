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İstanbul Gelişim Üniversitesi kısaltmasıyla İGÜ, Gökkuşağı Kolejleri tarafından 24 ile 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Akademik Gelişim Çalıştayları organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Gökkuşağı Kolejleri bünyesinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini kapsamlı bir şekilde desteklemek ve yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemine yönelik bilgi ve uygulama becerilerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Akademik Çalıştaylar, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

HİBRİT MODEL İLE TÜM KAMPÜSLERDEN YOĞUN KATILIM SAĞLANDI



Eğitimde fırsat eşitliği ve erişilebilirliği ön planda tutan organizasyon yapısı sayesinde İstanbul’da bulunan farklı kampüslerden öğretmenler çalıştaylara yüz yüze katılım gösterdi. İstanbul dışındaki kampüslerde görev yapan öğretmenler ise tüm program süreçlerine çevrim içi yani online yöntemlerle dahil olarak bu önemli gelişim maratonuna katıldılar.

Etkileşimli ve uygulama odaklı bir atmosferde gerçekleştirilen çalıştaylarda, farklı bölgelerdeki ve kampüslerdeki öğretmenler deneyimlerini birbirleriyle paylaşma, ortak akademik çalışmalar geliştirme ve yenilikçi eğitim projeleri üretme şansı elde ettiler.

Akademik Çalıştaylar kapsamında alanında uzman akademisyenler tarafından geniş bir yelpazede eğitimler verildi. Doçent Doktor Şebnem Gürsoy Ulusoy tarafından gerçekleştirilen oturumlarda Mikro Öğretim, Öğretim Dili ve Growth Mindset yani Gelişim Odaklı Zihniyet, Proje Dizaynı, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Dürüstlük, Stratejik Veli İletişimi, Dijital Diplomasi ve Kariyer Yönlendirme başlıklarında hem kuramsal hem de uygulamalı eğitimler sunuldu.

Bu eğitimler süresince öğretmenler; yapay zeka uygulamalarının ders süreçlerine entegre edilmesi, etkili ve yapıcı öğretim dilinin kullanılması, mikro öğretim pratikleri, dinamik proje geliştirme teknikleri, modern ölçme ve değerlendirme süreçleri ile farklı ders materyalleri kullanarak ortak eğitim içeriklerinin hazırlanması üzerine nitelikli çalışmalar yürüttüler.

Teknolojinin eğitime entegrasyonuna özel bir parantez açılan programda, Araştırma Görevlisi Serdar Budak ve Araştırma Görevlisi Hasan Koç tarafından Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Uygulamaları çalıştayı düzenlendi. Bilgisayar laboratuvarı ortamında ve tamamen uygulamalı olarak yürütülen bu oturumlarda öğretmenlere, yapay zeka araçları ve dijital teknolojilerin ders süreçlerinde verimli kullanımı konusunda pratik deneyimler aktarıldı. Yeni öğretim metodolojilerinin güncel teknolojik imkanlarla bütünleştirilmesine yönelik gerçek senaryolara dayalı örnekler paylaşıldı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra psikolojik ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi hedefleyen organizasyonda, Doktor Öğretim Üyesi Sümeyye Yücel liderliğinde Sosyal Duygusal Gelişim, Psikolojik Sağlık ve Kriz Yönetimi çalıştayı gerçekleştirildi.

Bu çalıştay kapsamında öğretmenlerin günlük eğitim süreçlerinde veya okul ortamında karşılaşabilecekleri sıra dışı durumlar, kriz anları ve öğrenci yaklaşımları detaylıca ele alındı. Karşılaşılabilecek olası krizlerin ve sorunların yönetimine dair çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilerek katılımcı öğretmenlerle birlikte uygulamalı vaka analizleri yapıldı.

Tam dört gün boyunca kesintisiz devam eden Akademik Çalıştaylar, öğretmenlerin bireysel mesleki gelişimlerine katkı sunmanın ötesine geçerek farklı kampüsler arasında sürdürülebilir bir bilgi, deneyim ve içerik paylaşım ağı kurulmasına zemin hazırladı. Program süresince öğretmenlerin kolektif bir ruhla geliştirdiği akademik içeriklerin ve yenilikçi projelerin, yeni eğitim öğretim döneminde tüm kampüslerde senkronize biçimde uygulanması ve kurumsal projelere dönüştürülmesi hedeflendi.