İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç bina, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Yürütmeyi durdurma kararının iptali üzerine belediye, yeniden yürütmeyi durdurma talebiyle dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

'KESİNLİKLE GERÇEK DIŞI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu binalardan Meslek Fabrikası'nın taşınacağı iddiası üzerine yazılı açıklama yaptı.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Aralarında Meslek Fabrikası olarak hizmet veren binanın da bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bazı binalara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenmesi yönündeki girişimlere karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülürken, bugün bir haber sitesinde yayımlanan Meslek Fabrikası’nın Örnekköy'e taşınma hazırlıklarının başladığı yönünde bir haber yapılmıştır. Halkımızın bilmesini isteriz ki bu haber kesinlikle gerçek dışıdır" denildi.

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Böyle bir çalışmanın söz konusu olmadığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Halkapınar’daki merkezinde gençlerin ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren, istihdamı artıran ve yerel kalkınmayı destekleyen çalışmalarını ilk günkü heyecanla devam ettirmektedir. İzmir halkına ait değerlerimizin korunması ve yaşatılması için yürüttüğümüz yasal süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir."