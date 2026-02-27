Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Anasayfa Spor Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında son 16 turu kuraları bugün çekilecek. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın, Konferans Ligi’nde ise Samsunspor’un rakipleri belli olacak.

Gül Devrim Koyun
Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 1

2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off maçları sona erdi. Galatasaray, Serie A temsilcisi Juventus’u saf dışı bırakarak, Samsunspor da Kuzey Makedonya’dan Shkendija’yı geçerek son 16’ya yükseldi.

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 2

GALATASARAY'IN OLASI RAKİPLERİ

Play-off turunda Juventus’la eşleşen Galatasaray, ilk karşılaşmayı evinde 5-2 kazanmıştı. Rövanşta 90 dakika Juventus’un 3-0 üstünlüğüyle bitse de uzatmalarda attığı iki golle turu atladı.

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 3

Sarı-kırmızılılar son 16’da Premier Lig’den bir ekiple karşılaşacak; rakip Liverpool ya da Tottenham olacak. Galatasaray, bu sezon lig aşamasında Liverpool’u deplasmanda 1-0 yenmişti.

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 4

SAMSUNSPOR'UN OLASI RAKİPLERİ

Konferans Ligi’nde ilk maçı 1-0 kazanan Samsunspor, rövanşta Shkendija’yı 4-0’la geçerek son 16’ya kaldı.

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 5

Bu turda İspanya’dan Rayo Vallecano ya da Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşecek.

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 6

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu kuraları ile ilerleyen turlara dair olası eşleşmeler bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

Kura günü geldi çattı: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor - Resim: 7

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakibi TSİ 14.00’te, Samsunspor’un Konferans Ligi rakibi ise TSİ 16.00’da açıklanacak.

