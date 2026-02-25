İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında bulunan üç tarihi taşınmazın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti. Söz konusu gelişme kentte yeni bir mülkiyet tartışmasını beraberinde getirdi.

Belediyenin kullandığı Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Tepecik’te yer alan eski gasilhane için yürütülen işlemler sonucunda taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresine devredildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapılan işlemlere sert tepki göstererek sürecin hukuka aykırı olduğunu savundu. Tugay, belediye ve kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme yapılmadan tapu müdürlüklerine başvurular gerçekleştirildiğini ve tarihi öneme sahip yapıların doğrudan Vakıflar’ın mülkiyetine geçirildiğini ifade etti.

Devir sürecinin Ekim 2025’te başlatıldığını belirten Tugay, söz konusu binaların İzmir halkı açısından önemli olduğunu vurgulayarak işlemin Vakıflar Kanunu’na aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediği, tarihi belgelerle açık bir biçimde ortadadır. Tamamıyla ilgisiz birtakım vakıf belirtmeleri gerekçe gösterilerek ve oldu bittiye getirilerek Belediyemizin, yani İzmir halkının malına el konulamaz. Yapılan işlemler Vakıflar Kanunu’nun ilgili hükmüne de aykırıdır, hukuksuzdur. Üstelik bahsi geçen vakıf şerhleri, yıllar önce bedelleri de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenerek sicilden silinmişken her nasılsa el koyma işleminden hemen önce yeniden ortaya çıkıvermiştir"

Tugay, el değiştirilen binalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Meslek Fabrikası’nın, Belediyemiz mülkiyetine geçişi 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameye dayanmaktadır. İzmir’in gözbebeği olan bu bina Belediyemizin, İzmir halkının parasıyla bugünkü durumuna gelmiştir.

El konulmak istenen bir başka bina ise İzmir’in ilk belediye binası olan Egemenlik Evi yapısıdır. Bu bina 1891’de bir belediye binası olarak kullanılmak için dönemin yöneticilerinin zor koşullarda topladıkları paralarla, yokluk içindeki İzmir halkının bir Belediye binası olsun diye yaptırılmıştır.

Yine el konulmak istenen Belediyemizin Gasilhane binası da aynı şekilde Belediyemizce yıllardır kullanılmakta ve İzmir halkına hizmet vermektedir."

Her üç taşınmaz için sayfalarca tarihi delil sunularak davalar açıldığını kaydeden Tugay, "Ne yazık ki belediyemiz kendi mülkünün aidiyetini mahkeme önünde tekrar kanıtlamak zorunda bırakılmaktadır. Bu sırada Vakıflar Genel Müdürlüğü ise mahkeme süreçlerini ve mülkiyet durumunun hukuk önünde çözülmesini beklemek yerine taşınmazları bir oldu bitti ile tahliye etmeye çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki İzmir Büyükşehir Belediyesi tıpkı Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bir kamu kurumudur. İzmir halkının mülküne el koymak ve kapıya polis yığarak boşaltmaya çalışmak ne hukuka ne de köklü Cumhuriyetimizin devlet teamüllerine yakışır bir eylem olacaktır" ifadelerini kaydetti.