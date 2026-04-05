Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Tahliye sonrası sahalara dönmesi beklenen deneyimli futbolcu, derbi öncesi gelen haberle yıkıldı.

PFDK’DEN TEDBİRLİ SEVK

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılandıktan sonra 3 Nisan’da tahliye edilen Mert Hakan Yandaş, alınan kararla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

DERBİDE YOK

Bu karar doğrultusunda Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’de oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroda yer alamayacak.

GÖZLER KARARDA

PFDK sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.