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Kaynak: İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Toroslar ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.