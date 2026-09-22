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Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre, Gökhan Dereli idaresindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde orta refüje çarptı. Çevredekilerin bildirimi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Gökhan Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.