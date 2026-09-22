Alınan bilgiye göre, Gökhan Dereli idaresindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde orta refüje çarptı. Çevredekilerin bildirimi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Gökhan Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin’de otomobil refüje çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Gökhan Dereli idaresindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde orta refüje çarptı. Çevredekilerin bildirimi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü Gökhan Dereli yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Dereli idaresindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, Otoyol Adana-Mersin arası Üçtepeler mevkiinde orta refüje çarptı. Çevredekilerin bildirimi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Etiketler