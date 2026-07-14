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Kaynak: AA / İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde kaybolan bir kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı 2 bin rakımdaki Toros Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Çalışır dün gece saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana gitti. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarında, ormanlık alanda geniş çaplı tarama yapıldı.

Gece boyunca devam eden çalışmalar, ikinci günde sonuç verdi.

SOPAYLA ÇIKARDIĞI SES SAYESİNDE BULUNDU

Ekipler, Gelineli mevkiinde arama yaptığı sırada Hüseyin Çalışır’ın elindeki sopayla vurarak çıkardığı sesi fark etti. Bölgeye ulaşan ekipler, Çalışır’ı bitkin halde buldu.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çalışır, sedyeye alınarak AFAD aracına kadar taşındı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansa alınan Hüseyin Çalışır’a gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Erdemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çalışır’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.