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Kaynak: İHA

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, bölgede kapya biber üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği seraları ziyaret etti. İl ve ilçe müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle bir araya gelerek biyolojik mücadele uygulamaları ile tarımsal üretimin geleceğini ele aldı.

Tarım heyeti, saha çalışmaları kapsamında ilk olarak Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde yer alan seraları inceledi. Bu kapsamda, toplam 47 dekarlık alanda ailesiyle birlikte kapya biber yetiştiriciliği yapan üretici Nuri Temiz'in seraları ziyaret edildi. Yetkililer, örnek üreticiler arasında gösterilen Temiz'den yürütülen üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Programın devamında, Adanalıoğlu Mahallesi'nde 28,5 dekar alanda tarımsal faaliyet yürüten genç üretici Aytaç Güventürk'ün serasına geçildi. Gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle tarımsal zararlılarla mücadelede biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusu ön planda tutuldu. Genç üreticiyle, üretimin geleceğine yönelik hedefler ve bölgede yapılabilecek modern çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Üreticilerin taleplerini tek tek dinleyen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, modern üretim teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik saha incelemelerinin kesintisiz süreceğini ifade etti.