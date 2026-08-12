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Kaynak: İHA

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan bir tatil sitesinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte siteye gelen 8-9 yaşlarındaki bir çocuk, serinlemek için girdiği havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Küçük çocuğun suda çırpındığını ve çevredeki çocukların panik içinde yardım istediğini fark eden site görevlisi Sadık Kurt, tereddüt etmeden suya atladı. Suda batmak üzere olan çocuğu karaya çıkaran Kurt, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Yaşanan tehlikeli anları aktaran site çalışanı Sadık Kurt, "Çocuğun bağırma sesini duydum, ardından dibe battığını gördüm, direkt havuza atladım. Çocuğu kurtardık, sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Öte yandan yaşanan kurtarma operasyonu sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun suda mücadele vererek yardım istemesi ve durumun fark edilmesiyle birlikte görevlinin havuza atlayarak küçük çocuğu sudan çıkardığı anlar yer aldı.