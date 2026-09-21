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Kaynak: İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDEN DE 413 HAP ÇIKTI

Ekipler, aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S. (16) de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.