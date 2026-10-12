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Kaynak: ANKA

Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından belediye yönetimlerinde yaşanan değişim süreci devam ediyor. Belediye başkanlarının tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde, yeni başkanvekillerinin belirlenmesi amacıyla belediye meclisleri sandık başına gitti.

12 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde Yenişehir'de sonuç dördüncü turda netleşirken, Mezitli'de adayların ilk üç turda gerekli oy çoğunluğuna ulaşamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

YENİŞEHİR'DE İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Yenişehir Belediye Meclisi'nde yapılan ilk tur oylamasında CHP'li Özgür Emire 14, CHP'li Çağdaş Dutlu 13 oy aldı.

Mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin desteklediği Hülya Günel ile Cumhur İttifakı'nın desteklediği Abbas Özdiker ise 4'er oyda kaldı. Kullanılan oylardan 2'si geçersiz sayıldı.

Hiçbir adayın seçilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle oylama sonraki turlarda devam etti.

YENİŞEHİR'DE ÇAĞDAŞ DUTLU SEÇİLDİ

Yenişehir'de başkanvekilliği yarışının kazananı dördüncü turda belli oldu.

YENİ Parti'nin de destek verdiği Çağdaş Dutlu, 19 oy alarak Yenişehir Belediye Başkanvekili seçildi.

Böylece Yenişehir'de başkanvekilliği seçimi tamamlanırken gözler Mezitli'deki oylamaya çevrildi.

MEZİTLİ'DE OYLAR ÜÇ ADAY ARASINDA DAĞILDI

Mezitli Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen ilk turda CHP'li Turgut Selağzı 13, YENİ Parti'li Hakan Şahin 12, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Hüseyin Kılıç ise 6 oy aldı.

İlk turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim sonraki turlara taşındı.

ÜÇÜNCÜ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Mezitli'deki üçüncü tur oylamasında YENİ Parti'nin desteklediği Hakan Şahin 14 oyla ilk sırada yer aldı.

CHP'nin desteklediği Turgut Selağzı 9, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Hüseyin Kılıç ise 6 oy aldı. İki oyun geçersiz sayıldığı seçimde başkanvekili belirlenemedi.

Bunun üzerine Mezitli Belediye Başkanvekili seçiminin dördüncü turuna geçildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim 2026 tarihinde geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı.

Tutuklama kararlarının ardından üç belediye başkanı da görevlerinden uzaklaştırılmış, belediye yönetimlerinde başkanvekili seçimi süreci başlamıştı.

Yenişehir ve Mezitli belediye meclislerinin 12 Ekim'de toplanarak başkanvekillerini belirlemesi kararlaştırılırken, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki seçimin 13 Ekim Salı günü yapılacağı duyurulmuştu.