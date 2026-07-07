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Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda, kent genelindeki 13 ilçede aynı anda gerçekleştirilen dağıtımlarla toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ulaştırıldı. Etkinlik sayesinde Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu Mersin'in dört bir yanında hissedildi.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure, farklı malzemelerin uyum içinde bir araya gelmesini temsil ederken, toplumsal birlikteliğin de güçlü bir sembolü olarak vatandaşlarla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, geleneksel değeri yaşatmak amacıyla kentin birçok noktasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Aşure ikramı; Toroslar'da Hastane Caddesi Kavşağı 1. Çevre Yolu Karayolları Durağı, Yenişehir'de AVM önü, Akdeniz'de Yoğurt Pazarı, Mezitli'de Bankalar Önü, Tarsus'ta Kültür Parkı, Erdemli'de Cumhuriyet Meydanı, Silifke'de Merkez Anıt Meydanı, Aydıncık'ta sahil bölgesi, Bozyazı'nda Merkez Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Anamur'da Esentepe Mahallesi Çavuşpınarı Parkı, Gülnar'da Merkez Cami yanı Mustafa Baysal Parkı, Mut'ta Cuma Pazarı çevresi ile İnönü Caddesi Anıt yanı ve Çamlıyayla'da merkez ile Sebil Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Kumsal Gülten Ölçer, aşurenin kardeşlik ve dayanışmanın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Muharrem ayı dolayısıyla Mersin'in 13 ilçesinde eş zamanlı aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Toplam 19 bin kişilik aşureyi hemşehrilerimizle paylaşarak bu köklü geleneğin bereketini ve paylaşma kültürünü kentimizin her köşesinde yaşatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.