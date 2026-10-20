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Kaynak: İHA

Mersin'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, estetik ve medikal uygulamalarda kullanılan milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde M.K. ve N.A. isimli iki şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin iş yerleri, evleri ve araçlarında eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON 870 BİN TL

Aramalarda estetik ve medikal işlemlerde kullanılan çok sayıda dolgu maddesi, cilt gençleştirme ürünü, enjeksiyon malzemesi ve çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi. Kaçak olduğu belirlenen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 870 bin TL olduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından M.K. ve N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.