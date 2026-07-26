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Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz bölgesi için yapılan meteorolojik uyarıların ardından şiddetli fırtına Mersin sahil şeridinde olumsuzluklara yol açtı. Denizde dev dalgaların oluştuğu olumsuz hava koşulları sırasında kontrolden çıkan bir yelkenli tekne, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi sahiline kadar sürüklendi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kıyıda yan yatan tekne, çevredekiler ve ekipler tarafından güvenlik tedbiri amacıyla sabitlenerek bağlandı. Sürüklenen yelkenliyi bulunduğu yerden çıkarmak için planlanan kurtarma işlemlerinin ise daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.