Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 baz puan düşürerek yüzde 37 seviyesine çekti. Söz konusu faiz indirimi piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleşti. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı ise 12 Mart’ta yapılacak.

TÜİK’in ocak ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda yüzde 4,84 ile piyasa beklentilerinin üstünde çıkması faizin durumunun merak konusu olmasına neden oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın faiz indirimini bir aylığına pas geçebileceğini ve sabit tutabileceğini söyledi.

Aran, "19-25 aralığı bence daha mantıklı ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk raporda bunu değerlendirir mi; muhtemelen ilk toplantıda yapmayıp, şubat ve mart enflasyonunu görmek isteyecektir" dedi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 23-25 aralığında, politika faizinin ise yüzde 28-30 bandında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Aran, TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımların fiilen faiz artırımına eş değer nitelikte olduğunu ifade etti.

"TCMB'NİN MART AYINI PAS GEÇME İHTİMALİ YÜKSEK"

Hakan Aran, TCMB'nin mart ayında faizde pas geçme olasılığının yüksek olduğunu belirterek, bunun Bankanın kararlılığını gösteren bir gelişme olacağını söyledi. TCMB’nin duruşu ve enflasyonun düşeceğine yönelik beklentinin daha değerli olduğunu vurgulayan Aran, bu tablonun tahvil ve bonoya alımı desteklediğini ifade etti.

Öz kaynak karlılığının bu yıl enflasyonun üzerine çıkabileceğini kaydeden İş Bankası Genel Müdürü Aran, 2026'yı bankacılık sektöründe beklentilerin iyileştiği bir yıl olarak gördüğünü ifade etti.

"2027 HERKESİN NEFES ALACAĞI BİR YIL OLACAK"

Hakan Aran, ülke risk primindeki gerilemenin bankaların risk algısını da düşürdüğünü belirterek, borç verenlerin sermaye riski taşımalarına rağmen yaklaşık yüzde 7,5 faizle 7 yıl vadeli başarılı bir borçlanma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hakan Aran, "2027 herkesin nefes alacağı bir yıl olacak" şeklinde belirtirken; "2027'de ekonomi politikası daha kapsayıcı bir kalkınma politikasına evrilecek. Kendi kendimize çok sorun yarattık. Şimdi sorunu çözmüş ülke olarak tekrar global ekonomide yer alacağımız yılın başlangıç yılı olarak görmek gerekiyor 2027'yi" dedi.