Avrupa Merkez Bankası, para politikası toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileriyle paralel olarak sabit tutma kararı aldı. Gecelik mevduat faiz oranı yüzde 2 seviyesinde bırakılırken; ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme faizleri sırasıyla yüzde 2,15 ve yüzde 2,40 seviyelerinde korundu.

Banka yetkilileri, özellikle son dönemde euronun 1,20 eşiğini aşan yükselişinin ihracat üzerindeki baskısını ve enflasyonist süreçleri yakından takip ediyor.

Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği gümrük tarifesi tehditleri ve ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler, yatırım iştahını frenleyen temel riskler olarak öne çıkıyor.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomi, zorlu küresel ortama rağmen dirençli kalmaya devam ediyor. Ancak ticaret politikalarındaki öngörülemezlik ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm üzerindeki belirsizlik sürüyor."

Bankadan gelecekteki adımlara dair net bir yönlendirme gelmezken, faizlerin bir süre daha bu seviyede kalabileceği sinyali verildi. Analistler ve yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut para politikası ayarlarını "iyi bir nokta" olarak tanımlaması nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca büyük bir değişiklik beklemiyor.