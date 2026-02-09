Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin nüfus haritasına ışık tutan en son verileri kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan rakamlara göre, Türkiye'nin metropolleri ile en düşük nüfusa sahip illeri arasındaki sayısal fark dikkat çekmeye devam ediyor.
Listenin başında yer alan İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ili olma unvanını koruyor.
Başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir, İstanbul'u takip eden diğer büyük merkezler oldu.
Açıklanan verilere göre en fazla nüfusa sahip iller şu şekilde sıralandı:
İstanbul: 15.754.053
Ankara: 5.910.320
İzmir: 4.504.185
Bursa: 3.263.011
Antalya: 2.777.677
Tunceli: 85.083
Ardahan: 90.392
Gümüşhane: 138.807
Kilis: 157.363