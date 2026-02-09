Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

TÜİK tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri 15 milyonu aşan nüfusuyla yine İstanbul oldu. Listenin sonunda yer alan Bayburt ise 82 bin 836 kişiyle nüfusu en düşük il olarak kayıtlara geçti.

Cemile Kurel
Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin nüfus haritasına ışık tutan en son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre, Türkiye'nin metropolleri ile en düşük nüfusa sahip illeri arasındaki sayısal fark dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Listenin başında yer alan İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ili olma unvanını koruyor.

Başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir, İstanbul'u takip eden diğer büyük merkezler oldu.

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Açıklanan verilere göre en fazla nüfusa sahip iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 15.754.053

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Ankara: 5.910.320

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

İzmir: 4.504.185

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Bursa: 3.263.011

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Antalya: 2.777.677

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Tunceli: 85.083

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Ardahan: 90.392

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Gümüşhane: 138.807

Türkiye'nin en az ve en fazla nüfusa sahip illeri belli oldu

Kilis: 157.363

