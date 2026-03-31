Türkiye Cumhuhriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başlama kararı aldı.

5 MİLYAR HAMLESİ

Merkez Bankası, 5 milyar USD tutarında 1 hafta vadeli döviz karşılığı TL Swap alım ihalesi açtığını belirtti.

TL SÜRÜLEREK FAİZ ORANLARI KONTROL ALTINA ALINACAK

Bankaların elinde bazen çok fazla döviz, ancak piyasa işlemleri için yetersiz TL olabilir. Merkez Bankası swap (takas) işlemiyle piyasaya TL enjekte ederek bankaların nakit ihtiyacını karşılamasını sağlıyor. Merkez Bankası bu ihaleyi "1 hafta vadeli" açarak piyasadaki faiz oranlarını kontrol altında tutmayı hedefliyor.