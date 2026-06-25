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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.

19 Haziran haftasında toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 152 milyar 81 milyon dolardan 157 milyar 196 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde brüt döviz rezervleri güçlü yükseliş gösterdi. Brüt döviz rezervleri 6 milyar 387 milyon dolar artarak 53 milyar 124 milyon dolardan 59 milyar 511 milyon dolara yükseldi.

Buna karşılık altın rezervlerinde gerileme yaşandı. Altın rezervleri 1 milyar 272 milyon dolar azalışla 98 milyar 957 milyon dolardan 97 milyar 685 milyon dolara düştü.

Açıklanan veriler, döviz rezervlerindeki artışın toplam rezervleri yukarı taşıdığını ortaya koydu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):