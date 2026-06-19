Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mart sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, -360,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

VARLIKLAR DÜŞÜŞTE, YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSELİŞTE

Açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin finansal tablosunda makas daralmadı. Yurt dışı varlıklar bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,4 oranında azalarak 395,0 milyar dolara geriledi. Yükümlülüklerde ise aynı dönemde yüzde 1,4 oranında artış göstererek 755,8 milyar dolara ulaştı.

REZERVLERDE 33,2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri rezerv varlıklardaki değişim oldu. Rezerv varlıklar kalemi, belirtilen dönemde 33,2 milyar dolar azalarak 150,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık kalemlerinin alt detayları incelendiğinde ise tablo ortaya çıktı. Doğrudan yatırımlar yüzde 3,8 artışla 78 milyar dolar, portföy yatırımlar yüzde 51,9 artışla 10,2 milyar dolara ve diğer yatırımlar yüzde 6,1 artışla 156 milyar dolara geldi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 19,9 artarak 52,7 milyar dolar oldu.

YABANCININ DİBS ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yükümlülükler tarafında ise doğrudan yatırımlar başı çekmeye devam etti. Doğrudan yatırımlar kalemi bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 oranında artarak 212,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemlerinde ise yüzde 0,1'lik sınırlı bir azalış gözlemlendi.

Öte yandan, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana istatistiklerde yer alan "yurt dışı yerleşiklerin sahipliğindeki yurt içi yatırım fonu payları" 4,8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Genel Yönetimin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,1 gibi ciddi bir oranda azalarak 14,6 milyar dolar seviyesine geriledi.