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Kaynak: AA

Buna göre, TCMB’nin toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta toplam rezervler 159 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde brüt döviz rezervlerinde artış kaydedildi. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 20 milyon dolar yükselişle 54 milyar 254 milyon dolara çıktı. Söz konusu rezervler, 26 Mayıs itibarıyla 53 milyar 234 milyon dolar düzeyindeydi.

Altın rezervlerinde ise gerileme görüldü. TCMB’nin altın rezervleri 822 milyon dolar azalarak 105 milyar 992 milyon dolardan 105 milyar 170 milyon dolara indi.

Veriler, döviz rezervlerindeki artışa rağmen altın tarafındaki düşüşün toplam rezerv artışını sınırladığını ortaya koydu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):