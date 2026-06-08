Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi takipçilerinin yakından izlediği "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan güncel verilere göre, Türk lirasının reel değerini ortaya koyan endekslerde farklı eğilimler gözlendi.

TÜFE BAZLI ENDEKS GERİLEDİ, ÜRETİCİ FİYATI ENDEKSİ YÜKSELDİ

2025=100 bazlı hesaplamalar dikkate alındığında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta bir önceki aya oranla 0,44 puan azalarak 105,55 seviyesine geri çekildi. Söz konusu endeks, nisan ayında 105,99 seviyesinde gerçekleşmişti.

Buna karşın, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise aynı dönemde yükseliş kaydetti. Yİ-ÜFE bazlı endeks, 0,29 puanlık bir artış göstererek 101,41 seviyesine ulaştı.

TÜRK LİRASI GEÇEN YILA GÖRE DEĞER KAZANDI

Raporda yer alan yıllık karşılaştırmalara göre Türk lirası, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla reel anlamda güçlü bir duruş sergiledi. TL'nin reel değeri, geçen yılın mayıs ayına göre;

TÜFE bazında 6,42 puan,

Yİ-ÜFE bazında ise 2,36 puan artış gösterdi.

DÖVİZ KURLARI VE ENFLASYON ORANLARININ ETKİSİ

Merkez Bankasının endeks gelişmelerine yönelik yaptığı teknik değerlendirmede, döviz kurları ile yurt içi fiyat hareketlerinin seyrine de yer verildi. Verilen bilgilere göre, mayıs ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,49 oranında değer kazanırken, avro ise ortalama yüzde 1,59 yükseliş kaydetti. Aynı dönemde yurt içinde TÜFE yüzde 1,71 artış gösterirken, Yİ-ÜFE'deki yükseliş yüzde 2,75 olarak kayıtlara geçti.

TCMB analistleri, Türkiye'deki tüketici fiyatlarında yaşanan değişimin endeksin yukarı yönlü hareketine destek verdiğini; ancak dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki hareketliliğin endeksi aşağı yönlü baskılayarak azaltıcı bir etki oluşturduğunu belirtti.