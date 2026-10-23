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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); finansal uzmanlar, reel sektör temsilcileri ve vatandaşların önümüzdeki bir yıla ilişkin enflasyon öngörülerini yansıtan Ekim ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' sonuçlarını yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi verilerinden derlenen rapor, sokağın ve piyasanın ekonomiye bakışındaki çarpıcı ayrışmayı netleştirdi.

PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Açıklanan verilere göre, Ekim ayında farklı kesimlerin 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde zıt yönlü hareketler izlendi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,19 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 23,89'a tırmandı. Buna karşılık, üreten kesimin ve tüketicinin enflasyonun hız keseceğine dair beklentilerinde güçlenme görüldü.

VATANDAŞIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43,75

Reel sektörün enflasyon tahmini 0,70 puanlık gerilemeyle yüzde 31,80'e inerken, en dikkat çekici düşüş hanehalkı tarafında kaydedildi. Vatandaşın enflasyon beklentisi 1,85 puan birden azalarak yüzde 43,75 seviyesine geriledi.

Öte yandan, önümüzdeki 12 aylık süreçte enflasyonun düşeceğine inanan vatandaşların oranında ufak çaplı bir toparlanma yaşandı. Gelecek dönemde enflasyonun azalacağını bekleyen hanehalkı oranı, Ekim ayında 0,31 puanlık artış göstererek yüzde 16,56 olarak kayıtlara geçti.