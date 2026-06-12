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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) 69. Genel Kurul Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda başladı.

Toplantının açılışında açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan küresel ekonominin son dönemde jeopolitik gelişmelerin ve artan belirsizliklerin olduğu bir süreçten geçtiğini belirterek, enerji fiyatlarının enflasyon üzerinden yukarı yönlü etkilediğini itiraf etti.

'ETKİSİNİ HİSSEDİYORUZ'

Karahan, "Özellikle enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, küresel ölçekte enflasyon görünümünü ve finansal koşulları etkileyebiliyor. Enerji fiyatlarında yukarı yönlü yaşanan baskının etkilerini ülkemizde de enflasyon ve dış denge görünümü üzerinde hissediyoruz” dedi.

'DEZENFLASYON SÜRECİNİ HIZINI ETKİLEYEBİLECEK'

Karahan dezenflasyon sürecine dair ise doğru politika adımları atılsa da sadece hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebileceğini belirtti. Karahan, “Bu nedenle, doğru politika adımlarını attığımız sürece, jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek değil ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dezenflasyon sürecinde etkileri aldıkları tedbirler ile sınırladıklarını belirten Karahan, “yaşanan jeopolitik gelişmeler dezenflasyon süreci açısından kısa vadeli riskler yaratmış olsa da zamanlı politika adımlarımız sayesinde bu risklerin dezenflasyon sürecine etkilerini sınırladık” övgüsünde bulundu.

Karahan, son yıllarda yaşanan şokların fiyat istikrarının sağlanmasında yalnızca politika faizinin değil, diğer birçok ülkede olduğu gibi makroihtiyati araçların tamamlayıcı rol üstlenebildiğini gösterdiğini belirterek, makroihtiyati araç setini para politikasını ikame eden bir noktadan tamamlayıcı bir hale getirmek için süreç içerisinde çeşitli sadeleştirmeler yaptıklarını belirtti.