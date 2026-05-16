Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları serisi kapsamında Konya’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK"

Konuşmasında kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde jeopolitik risklerin baskı oluşturduğuna dikkat çeken Karahan, buna karşın temel mal ve hizmet grubundaki ılımlı seyrin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Enflasyonun orta vadeli seyrini tamamen uygulanacak kararlı politikanın duruşunun şekillendireceğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar sürdüreceğimiz sıkı para politikası duruşu; talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini daha da güçlendirecektir. Fiyat istikrarının tesisi, kalıcı ve genele yayılan bir refah artışının yanı sıra; yatırım, üretim ve uzun vadeli ekonomik istikrar açısından da en kritik önceliğimizdir."

"ENFLASYONDA BOZULMA GÖRÜRSEK DAHA DA SIKILAŞTIRIRIZ"

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararlarını alırken enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimi ve piyasa beklentilerini çok sıkı bir süzgeçten geçirdiğini dile getiren Karahan, kararların tamamen enflasyon odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla şekillendiğini aktardı.

Son dönemde yaşanan makroekonomik gelişmelerin yakından izlendiğinin altını çizen Karahan, piyasaya net bir mesaj vererek, “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma gözlenmesi durumunda, para politikası duruşu tereddütsüz şekilde daha da sıkılaştırılacaktır” dedi.