Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bu bölgelerde, yağışların özellikle belirli saat dilimlerinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji duyurdu: Fırtına ve sağanak yağış 8 ili darma duman edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Adana, Trabzon ve Hatay'ın da bulunduğu 8 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarında bulundu. Sel, su baskını ve fırtınaya karşı tedbir çağrısı geldi.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Doğu Akdeniz bölgesinde devam eden sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki vatandaşların özellikle iş çıkış saatlerine denk gelebilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem arz ediyor.
Yağışlı hava dalgasının Doğu Karadeniz kıyılarında ise öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.
Bu kapsamda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağışların ani bastırması durumunda yaşanabilecek risklere karşı bölge halkını uyardı.
SEKİZ İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Kuvvetli yağış beklenen Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarı yayımlandı.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzlukların yanı sıra yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar da muhtemel tehlikeler arasında gösteriliyor.