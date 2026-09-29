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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Alınan farklı yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirten milli futbolcu, Türkiye'den özür dilerken sorumluluğu futbolcular olarak üstlendiklerini ifade etti.

'BİZE YAKIŞMADI'

Merih Demiral'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok.İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"