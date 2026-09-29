A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Bursa'da ağır kayıp: Türkiye 1-4 İtalyaBursa'da ağır kayıp: Türkiye 1-4 İtalyaSpor

Alınan farklı yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirten milli futbolcu, Türkiye'den özür dilerken sorumluluğu futbolcular olarak üstlendiklerini ifade etti.

Merih Demiral'dan İtalya yenilgisi sonrası özür: 'Utanç duyuyoruz' - Resim : 2

'BİZE YAKIŞMADI'

Merih Demiral'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok.İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"